Бывший тренер Фараха потрясён известием о дисквалификации

Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фараха, прокомментировал дисквалификацию на четыре года за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.
«Я потрясён таким решением. На протяжении шестилетнего расследования USADA несправедливо и неэтично относилось к моим спортсменам и мне. Это подтверждается вводящим в заблуждение заявлением исполнительного директора USADA Трэвиса Тайгарта о том, что мы ставим победы выше безопасности спортсменов. Это полностью неверно и противоречит данным, которые были обнаружены в ходе расследования. Я буду подавать апелляцию», — приводит слова Салазара сайт лагеря в Орегоне.
Бегун Мо Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.
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