Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения

Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения
Другие / Лёгкая атлетика 0

Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фараха, дисквалифицирован на 4 года за содействие нарушениям антидопинговых правил, сообщает пресс-служба USADA.

Тренер признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов. На аналогичный срок был отстранён врач Джеффри Браун.

В 2015 года американская бегунья Кара Гоучер сообщила, что Альберто вынуждал спортсменов принимать допинг. В 2017 году ещё один американский легкоатлет — Датан Риценхейн, также работавший с Салазаром, рассказал, что тренер заставлял своих подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов. Салазар свою вину не признавал.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент