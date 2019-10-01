Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения

Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фараха, дисквалифицирован на 4 года за содействие нарушениям антидопинговых правил, сообщает пресс-служба USADA.

Тренер признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов. На аналогичный срок был отстранён врач Джеффри Браун.



В 2015 года американская бегунья Кара Гоучер сообщила, что Альберто вынуждал спортсменов принимать допинг. В 2017 году ещё один американский легкоатлет — Датан Риценхейн, также работавший с Салазаром, рассказал, что тренер заставлял своих подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов. Салазар свою вину не признавал.

