Бывший тренер Мо Фараха дисквалифицирован за допинговые нарушения
Альберто Салазар, бывший тренер четырёхкратного олимпийского чемпиона британца Мо Фараха, дисквалифицирован на 4 года за содействие нарушениям антидопинговых правил, сообщает пресс-служба USADA.
Тренер признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов. На аналогичный срок был отстранён врач Джеффри Браун.
В 2015 года американская бегунья Кара Гоучер сообщила, что Альберто вынуждал спортсменов принимать допинг. В 2017 году ещё один американский легкоатлет — Датан Риценхейн, также работавший с Салазаром, рассказал, что тренер заставлял своих подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов. Салазар свою вину не признавал.
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