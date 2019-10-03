IAAF отклонила протест Испании на результат забега с участием Шубенкова на ЧМ

Сборная Испании подала протест по итогам финального забега на 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Во время прохождения дистанции ямайский бегун Омар Маклеод задел барьер и помешал испанцу Орландо Ортеге, который бежал по соседней дорожке. В итоге Маклеод потерял равновесие и упал, а испанец, до падения ямайца претендовавший на бронзу, финишировал пятым.

Испанская сторона предлагала провести забег повторно или же разрешить Ортеге пробежать в одиночку. Однако апелляционное жюри IAAF протест отклонило, сообщает пресс-служба организации.

Золото выиграл представитель США Грант Холлоуэй, победивший с результатом 13,10 секунды. Серебряным призёром стал россиянин Сергей Шубенков. Третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард.