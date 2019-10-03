IAAF отклонила протест Испании на результат забега с участием Шубенкова на ЧМ

Сборная Испании подала протест по итогам финального забега на 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Во время прохождения дистанции ямайский бегун Омар Маклеод задел барьер и помешал испанцу Орландо Ортеге, который бежал по соседней дорожке. В итоге Маклеод потерял равновесие и упал, а испанец, до падения ямайца претендовавший на бронзу, финишировал пятым.
Испанская сторона предлагала провести забег повторно или же разрешить Ортеге пробежать в одиночку. Однако апелляционное жюри IAAF протест отклонило, сообщает пресс-служба организации.
Золото выиграл представитель США Грант Холлоуэй, победивший с результатом 13,10 секунды. Серебряным призёром стал россиянин Сергей Шубенков. Третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард.
- 3 октября 2019
-
09:46
-
09:30
-
09:07
-
08:44
-
08:35
-
08:18
-
00:58
-
00:53
-
00:48
-
00:13
- 2 октября 2019
-
23:49
-
23:33
-
23:07
-
22:50
-
22:40
-
21:39
-
21:20
-
20:26
-
19:19
-
18:30
-
18:13
-
17:35
-
16:49
-
16:36
-
16:17
-
15:54
-
15:46
-
14:55
-
14:36
-
13:55
-
13:37
-
12:55
-
12:54
-
12:43
-
12:35