«Вчера тренер где-то достал пива». Как Шубенков пробивался к медали ЧМ

Сергей Шубенков – большой молодец. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко он получил серьёзную травму, после того, как ямайский бегун Омар Маклеод упал на него в конце забега. Ту гонку Сергей, к слову, выиграл в блестящем прыжке. Но поплатился здоровьем. Россиянин тяжело восстанавливался, показывал слабые секунды и даже думал о том, чтобы пропустить чемпионат мира.

Но кто бы сомневался, что Шубенков проявит себя настоящим бойцом, наберёт форму, приедет в жаркий Катар и завоюет серебряную медаль, которая при исходных данных значит очень много. И это никакой не штамп.

Срочно прячьте флаг России! У Шубенкова новая медаль на чемпионате мира Спринтер Сергей Шубенков – вице-чемпион мира в барьерном беге. Ему пришлось вырывать серебро в потрясающей борьбе.

— Сергей, серебро чемпионата мира – большой успех или всё же есть немного разочарования, что не удалось побороться за золото?

— Нет, разочарования точно нет. Если вспомнить, где я был всего лишь месяц назад, то это были 13,88 в Париже. И то я там достал из себя всё, что было. А ещё раньше я вообще ходил с красным валенком вместо колена.



— Насколько сложно проходило восстановление?

— Сезон в целом получился тяжёлым. Как оказалось, у моей травмы много слоёв. Очень долго восстанавливался. Поначалу думал, что ничего серьёзно, а потом стопа опухла так, что мало не покажется. А ещё и инфекция…Месяц полностью выпал из тренировок. Потом выяснилось, что через барьеры прыгать я вообще не могу. Я не мог выпрямить ногу. Где-то что-то сместилось в спине, а лечиться было уже некогда. Надо было тренироваться. Сколько же нервов потратил тренер! Он – большой молодец. Как и моя семья.



— Были мысли бросить всё и пропустить чемпионат мира?

— Бросить всё можно всегда! Можно было сослаться на травму и никуда не поехать. И никто слова бы плохого не сказал. А здесь всё же прибежал на серебро. Это на самом деле круто. Конечно, до девчонок на этом ЧМ я не дотянулся, но что поделать. Девчонки – это наше всё.

«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото! Этот невероятный победный финиш Сергея точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Если уже не вошёл!

— Насколько реальным был пропуск мирового первенства?

— А как вы думаете, если я приезжаю на «Бриллиантовую лигу» и бегу 13,88? (улыбается). Я не понимал, что происходит. И потом были результаты, с которыми на чемпионате мира делать нечего.



— Показалось, что вас потряхивало перед полуфиналом?

— Да? Вот это я спалился (смеётся). Могу сказать, что вы правы. Я словил «нервячок» перед полуфиналом. А вот на финал я вышел расслабленным и получал удовольствие. Прям прокайфовал от атмосферы. Лучшие ребята мира вышли и зарубились не на шутку.

— Видели, что происходило на центральных дорожках, где творилась настоящая драма с падением Маклеода на Ортегу?

— Расскажу вам интересную историю. Я финишировал вторым в своём полуфинале, что означало, что я побегу по одной из крайних дорожек. Потом выяснилось, что вообще по самой крайней, по девятой. И тут мой тренер Сергей Клевцов говорит, что эти лидеры будут биться в центре, Маклеод наверняка на кого-нибудь упадёт, а я пробегаю как на тренировке по краю и беру медаль. В итоге бегу, добегаю, смотрю и на табло и вижу, что второй! А потом смотрю повтор и вижу, что Маклеод там реально сбивал людей (улыбается).

Шубенков вырвал серебро на ЧМ-2019 после травмы! Он просто герой! Российский спринтер Сергей Шубенков завоевал четвёртую медаль на четвёртом чемпионате мира. Но отпраздновать ему всё равно не дадут!

— Что думаете о победившем американце Холлоуэйе?

— Отличный дружелюбный парень. Мы познакомились в Париже, он сам подошёл ко мне, сказал, что следит за моими выступлениями, выразил респект. Он молодой парень, пришёл из студентов. При этом он очень хитрый. Он очень поздно встаёт в колодки, очень медленно поднимается на сигнал «внимание». Получается, что у него корпус выдаётся далеко вперёд за линию. И создаётся такое впечатление, что ещё до старта он далеко впереди. Никто никуда не побежал, а он уже выигрывает. Интересно против него соревноваться.



— Как будете отмечать?

— Пока не знаю. Сейчас наверняка будет допинг-контроль до трёх ночи.



— На допинг контроле в Катаре тоже нет пива?

— Да тут нигде нет пива! Вчера мой тренер где-то достал пива, какой же он был счастливый (смеётся). Причём не безалкогольное, а настоящее, нормальное пиво.