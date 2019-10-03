Шубенков: решение IAAF порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение IAAF удовлетворить апелляцию сборной Испании и присудить бронзовую медаль в беге на 110 м с барьерами Орландо Ортеге, который финишировал пятым из-за контакта с ямайцем Омаром Маклеодом.



«А у нас тут вторая бронза подъехала. Я на самом деле безмерно счастлив за Ортегу, ибо видел, в каком состоянии он вчера пребывал, но подобное решение порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов», — написал Шубенков в своём «твиттере».



Напомним, апелляционное жюри IAAF сначала отклонило протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Орландо Ортеге, которому помешал ямаец Омар Маклеод. После этого испанская сторона повторно опротестовала результат забега, сумев доказать, что бегун из Ямайки мешал Ортеге на протяжении всего забега, а не только в эпизоде, который привёл к падению.