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Только один участник эстафеты из США на ЧМ-2019 не попадал в допинговый скандал

Только один участник эстафеты из США на ЧМ-2019 не попадал в допинговый скандал
Другие / Лёгкая атлетика 0

В составе сборной США, одержавшей победу в мужской эстафете 4х100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), бежали три спортсмена, которые в разное время были участниками допинговых разбирательств.

На первом этапе американской команды выступал победитель нынешнего мирового первенства на 100-метровке Кристиан Коулман. Он пропустил три допинг-теста в течение одного года, после чего должна следовать дисквалификация. Однако Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало спринтера и допустило на чемпионат мира.

Следом бежал 34-летний Майк Роджерс, который отбывал 9-месячную дисквалификацию за употребление допинга в 2011 году. Спортсмен заявлял, что по ошибке выпил энергетик.

На третьем этапе выступал Джастин Гэтлин, которого отстраняли от спорта дважды: в 2001 и 2006 годах. В сумме дисквалификация спортсмена составила 5 лет.

Единственным участником американской эстафеты, который не попадал в допинговые скандалы, оказался 22-летний Ноа Лайлз, бежавший на четвёртом этапе.

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