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Глава ВФЛА остался доволен результатами российских легкоатлетов на ЧМ в Дохе

Глава ВФЛА остался доволен результатами российских легкоатлетов на ЧМ в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что российским спортсменам с учётом всех трудностей удалось достичь очень хорошего результата на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей. Золото в активе Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебряные награды завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

«Мне бы не хотелось сейчас выделять кого-то. Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Не надо забывать, что наши спортсмены преодолели немало препятствий на пути в Катар, пройдя множество фильтров, будучи нейтральными атлетами. И вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в Лондоне», — цитирует Шляхтина ТАСС.

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