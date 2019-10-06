Глава ВФЛА остался доволен результатами российских легкоатлетов на ЧМ в Дохе

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что российским спортсменам с учётом всех трудностей удалось достичь очень хорошего результата на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).
Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей. Золото в активе Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебряные награды завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).
«Мне бы не хотелось сейчас выделять кого-то. Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Не надо забывать, что наши спортсмены преодолели немало препятствий на пути в Катар, пройдя множество фильтров, будучи нейтральными атлетами. И вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в Лондоне», — цитирует Шляхтина ТАСС.
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