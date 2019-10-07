Американская бегунья призвала перепроверить допинг-тесты подопечных Салазара

Американская бегунья Кара Гучер предложила закрыть легкоатлетический проект в Орегоне после дисквалификация за допинговые нарушения тренера Альберто Салазара.
«Я бы предложила закрыть этот проект и наняла бы новых тренеров. Дело в том, что на кону оказались принципы чистого спорта. Нужно начать всё заново. Спортсменам из группы Салазара нужно поступить правильно. Если они продолжат выступать в форме проекта, это станет плохим посылом. Нужно закрыть его и дать спортсменам шанс тренироваться с другими специалистами.
Каждый их допинг-тест должен быть перепроверен. Это обязательно нужно сделать, чтобы определить — есть ли вина спортсменов или нет. Я знаю атлетов, которые ничего плохого не сделали. Но они попали в очень неприятную ситуацию", — цитирует Гучер BBC.
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