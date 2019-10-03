Глава USADA: Салазар использовал спортсменов в качестве подопытных кроликов

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист был отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне (США). На аналогичный срок был дисквалифицирован врач Джеффри Браун.
«Салазар использовал спортсменов в качестве подопытных кроликов. Атлеты понятия не имели, что именно им дают, и о дозировке они ничего не знали. Они также не имели представления о том, являются ли применяемые методы запрещёнными или нет. Их просто отправляли к врачу и говорили: „Вам нужно слушаться его“, — приводит слова Тайгарта ZDF.
С 2011 по 2017 год Салахар работал с четырёхкратным олимпийским чемпионом британским бегуном Мо Фарахом.
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