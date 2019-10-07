Глава ВФЛА отреагировал на призыв Ласицкене уйти в отставку

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал призыв трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене к руководству ВФЛА. Спортсменка выразила уверенность в том, что Шляхтин должен покинуть свой пост.
«Я подумаю. Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное – уже история», — приводит слова Шляхтина РИА «Новости».
На прошедшем в Дохе (Катар) чемпионате мира по лёгкой атлетике россияне, выступавшие в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Победы одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро завоевали Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).
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