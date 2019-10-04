Глава ВФЛА отреагировал на слова мужа Ласицкене о подарке для Марии

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал твит журналиста и комментатора Владаса Ласицкаса о подарке, который ВФЛА преподнесла его супруге Марии Ласицкене в честь её победы на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту.

Ласицкас написал: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».

«Там помимо Марии Ласицкене ещё есть Сергей Шубенков, есть ещё, на всякий случай, Анжелика Сидорова, ещё чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона. Поэтому я считаю, что само заявление некорректно звучит», — цитирует Шляхтина «РБК-Спорт».