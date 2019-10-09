Синхронистка Пацкевич намерена продолжить карьеру после рождения ребёнка
Двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), 13-кратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич планирует возобновить профессиональные выступления.
Напомним, 30-летняя уроженка Москвы сделала паузу в профессиональной карьере — с чемпионата мира — 2017 в Будапеште (Венгрия) она не выступала по причине беременности и родов. В этот период девушка оставалась в синхронном плавании, работая в качестве тренера.
«Решила вернуться в синхронное плавание в качестве спортсменки», — цитирует Пацкевич РИА «Новости».
Мужем Пацкевич является российский пловец, двукратный победитель чемпионатов Европы Григорий Фалько.
Синхронистка Пацкевич сообщила о скором рождении ребёнка
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