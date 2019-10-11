Вице-президент Кении посетит забег чемпиона ОИ, который может войти в историю

Вице-президент Кении Уильям Руто завтра, 12 октября, посетит забег олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге, который в Вене (Австрия) постарается установить исторический рекорд — пробежать марафон быстрее двух часов, сообщает Daily Nation.

«Я отправлюсь в Вену, чтобы представлять президента страны и поддержать нашего соотечественника Элиуда Кипчоге, который постарается войти в историю», — сказал Руто.

Спонсором проекта стал британский миллиардер Джим Рэтклифф. Элиуд прилетел в столицу Австрии на личном самолёте, который был предоставлен Рэтклиффом.

В мае сообщалось, что забег, вероятно, состоится в Англии, однако позднее организаторы проекта INEOS 1:59 Challenge решили, что погодные условия в октябре лучше в Вене. Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.