Россиянка Маричева вышла в финал первого в истории ЧЕ по скейтбордингу
Россиянка Ксения Маричева прошла в финал соревнований на первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу. Турнир проходит в Нижнем Новгороде.
Маричева в полуфинале показала шестой результат, набрав 68,67 балла. В 1/2 финала первое место заняла представительница Нидерландов Кэнди Якобс (128,67).
Другие россиянки Лилия Суханькова (52,67), Софья Позднякова (36,33) и Александра Тимонина (8,33) не смогли преодолеть полуфинальный барьер.
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