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Россиянин Сарана сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире на острове Мэн

Россиянин Сарана сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире на острове Мэн
Другие / Шахматы 0

Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами победил соотечественника, Евгения Алексеева, во втором туре соревнований на острове Мэн. Эти соревнования являются квалификационными на турнир претендентов.

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с представителем Индии Раунаком Садхвани, Владислав Артемьев — с соотечественником, Александром Мотылевым, а Никита Витюгов не сумел выявить победителя в матче с представителем Армении Грантом Мелкумяном. Ещё одной ничьей завершилась встреча шахматиста из России Григория Опарина и китайца Юй Янъи.

Россиянин Алексей Сарана сумел свести вничью матч с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Призовой фонд турнира составляет $ 433 тыс. Соревнования, в которых принимают участие 154 шахматиста, завершатся 21 октября.

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