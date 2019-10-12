Россиянин Сарана сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире на острове Мэн

Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами победил соотечественника, Евгения Алексеева, во втором туре соревнований на острове Мэн. Эти соревнования являются квалификационными на турнир претендентов.
Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с представителем Индии Раунаком Садхвани, Владислав Артемьев — с соотечественником, Александром Мотылевым, а Никита Витюгов не сумел выявить победителя в матче с представителем Армении Грантом Мелкумяном. Ещё одной ничьей завершилась встреча шахматиста из России Григория Опарина и китайца Юй Янъи.
Россиянин Алексей Сарана сумел свести вничью матч с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.
Призовой фонд турнира составляет $ 433 тыс. Соревнования, в которых принимают участие 154 шахматиста, завершатся 21 октября.
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