Россиянин Наер победил Ананда на старте шахматного турнира на острове Мэн
Российский шахматист Евгений Наер белыми фигурами победил индийца Вишванатана Ананда в первом туре соревнований на острове Мэн. Эти соревнования являются квалификационными на турнир претендентов.
Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с представителем Казахстана Ринатом Джумабаевым, Сергей Карякин — с азербайджанцем Ниджатом Абасовым. Владислав Артемьев победил венесуэльца Эдуардо Бонельи Итуррисагу, Никита Витюгов — украинца Андрея Волокитина. Алина Кашлинская проиграла Алексею Широву из Испании.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил украинца Юрия Кузубова.
Призовой фонд турнира составляет $ 433 тыс. Соревнования, в которых принимают участие 154 шахматиста, завершатся 21 октября.
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