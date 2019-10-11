Россиянин Наер победил Ананда на старте шахматного турнира на острове Мэн

Российский шахматист Евгений Наер белыми фигурами победил индийца Вишванатана Ананда в первом туре соревнований на острове Мэн. Эти соревнования являются квалификационными на турнир претендентов.

Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с представителем Казахстана Ринатом Джумабаевым, Сергей Карякин — с азербайджанцем Ниджатом Абасовым. Владислав Артемьев победил венесуэльца Эдуардо Бонельи Итуррисагу, Никита Витюгов — украинца Андрея Волокитина. Алина Кашлинская проиграла Алексею Широву из Испании.



Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил украинца Юрия Кузубова.



Призовой фонд турнира составляет $ 433 тыс. Соревнования, в которых принимают участие 154 шахматиста, завершатся 21 октября.

