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Попова и Мозгов идут вторыми на Finlandia Trophy после ритм-танца

Попова и Мозгов идут вторыми на Finlandia Trophy после ритм-танца
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Соревнования проходят в Экспоо (Финляндия).

С результатом 72,11 балла они более чем на шесть баллов отстают от американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (78,80). На третьем месте расположились представители Китая Ван Шию и Лю Синьюй — 71,68 балла.

Finlandia Trophy. Эспоо. Танцу на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) — 78,80
2. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 72,11
3. Ван Шию/Лю Синьюй (Китай) — 71,68.

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье, 13 октября.

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