Попова и Мозгов идут вторыми на Finlandia Trophy после ритм-танца

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Соревнования проходят в Экспоо (Финляндия).



С результатом 72,11 балла они более чем на шесть баллов отстают от американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (78,80). На третьем месте расположились представители Китая Ван Шию и Лю Синьюй — 71,68 балла.



Finlandia Trophy. Эспоо. Танцу на льду. Ритм-танец



1. Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) — 78,80

2. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 72,11

3. Ван Шию/Лю Синьюй (Китай) — 71,68.

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье, 13 октября.