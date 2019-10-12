Попова и Мозгов идут вторыми на Finlandia Trophy после ритм-танца
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают второе место по итогам ритм-танца на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Соревнования проходят в Экспоо (Финляндия).
С результатом 72,11 балла они более чем на шесть баллов отстают от американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса (78,80). На третьем месте расположились представители Китая Ван Шию и Лю Синьюй — 71,68 балла.
Finlandia Trophy. Эспоо. Танцу на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) — 78,80
2. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 72,11
3. Ван Шию/Лю Синьюй (Китай) — 71,68.
Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье, 13 октября.
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