В Казани завершилось первенство мира по бадминтону

Первенство мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет завершилось сегодня в Казани финальными матчами в пяти разрядах.
В юниорском одиночном разряде третий год подряд победил представитель Таиланда Кунлавут Витидсарн, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Первая ракетка турнира в финале за 36 минут победил сенсационно добравшегося до решающего матча француза Христо Попова – 21:8, 21:11.
Среди девушек сильнейшей оказалась японка Рио Гундзи, в финале победившая вторую ракетку турнира китаянку Мэн Чжоу в трёх геймах – 21:13, 12:21, 21:14.
В финале смешанного разряда китайцы Фан Лин Линь и Янь Фен нанесли поражение индонезийцам Инде Джамиль и Лео Карнандо в двух геймах – 21:17, 21:17.
Фан Лин Линь стала двукратной победительницей казанского чемпионата. В парном разряде девушек Линь и Синь Рю Чжоу обыграли индонезиек Фебриану Кусуму и Амалию Пративи – 22:20, 11:21, 21:14.
В парном разряде юниоров чемпионами стали индонезийцы Лео Карнандо и Даниэль Матин. В финале они в двух геймах победили китайцев сыграют китайцы Ти Цзи Цзяня и Чан Вана – 21:19, 21:18.
Российские спортсмены за награды побороться не сумели. Лучшим результатом для представителей России стал выход в 1/8 финала.
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