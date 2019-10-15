Призёр Олимпийских игр копьеметатель Питкямяки завершил карьеру

Призёр Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2007 года финский копьеметатель Теро Питкямяки принял решение завершить карьеру. 36-летний спортсмен также завоевал серебро на чемпионате мира в Москве 2013 года и бронзу на мировом первенстве в Пекине в 2015-м. Теро — трёхкратный призёр чемпионатов Европы.

«Это немного грустно. Хотя я знал, что этот день придёт и был к нему готов, но всё равно ощущаю пустоту и ошеломление. К счастью, метания копья — это просто вид спорта. В жизни много других замечательных вещей.

Когда я окончательно понял, что уже не смогу набрать прежнюю форму, мой энтузиазм и мотивация пропали. Это главная причина, по которой я решил завершить карьеру", — приводит слова Питкямяки Yle.