Ягудин раскрыл подробности операции олимпийской чемпионки Тотьмяниной

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в «Инстаграме» ролик, сообщив о подробностях операции, которую перенесла его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео — вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Всё верно.

Спасибо за внимание и за поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам", — написал Ягудин.

Тотьмянина в паре с Максим Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт выиграл два золота чемпионатов мира, пять — на чемпионатах Европы, а также первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при. С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.

Запись доступна на странице Ягудина в «Инстаграме».