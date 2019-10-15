Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ягудин раскрыл подробности операции олимпийской чемпионки Тотьмяниной

Ягудин раскрыл подробности операции олимпийской чемпионки Тотьмяниной
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в «Инстаграме» ролик, сообщив о подробностях операции, которую перенесла его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина.

«Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео — вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Всё верно.

Спасибо за внимание и за поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам", — написал Ягудин.

Тотьмянина в паре с Максим Марининым завоевала золото на Олимпиаде в Турине. Дуэт выиграл два золота чемпионатов мира, пять — на чемпионатах Европы, а также первенствовал на чемпионатах России и в финалах Гран-при. С 2016 года Татьяна состоит в браке с олимпийским чемпионом 2002 года фигуристом Алексеем Ягудиным.

Запись доступна на странице Ягудина в «Инстаграме».

Олимпийская чемпионка Тотьмянина перенесла экстренную операцию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019