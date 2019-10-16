ВФЛА отозвала лицензии у трёх тренеров, чьи подопечные были пойманы на допинге

Бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приняло решение отозвать тренерские лицензии у трёх специалистов: Сергея Никитина (спортивная ходьба), Вячеслава Головина (спортивная ходьба) и Сергея Апарина (выносливость). Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Такое решение было принято, поскольку за 2019 год двое подопечных каждого тренера получили дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Никитин тренировал отстранённых Екатерину Медведеву и Сергея Бакулина. Головин тоже занимался подготовкой Бакулина и был тренером дисквалифицированной Марии Пономарёвой. Воспитанницами Апарина, отстранёнными от соревнований, оказались Нигина Тухтаева и Наталья Хохлова.



У специалистов есть месяц на обжалование решения. В настоящее время они не могут входить в заявочные листы команд в должности тренера.