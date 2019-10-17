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Лучший иностранный борец на турнире в Кемерово получит медаль из чистого золота

Лучший иностранный борец на турнире в Кемерово получит медаль из чистого золота
Другие / Борьба 0

С 19 по 20 октября в Кемерово пройдёт VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава». В нём примут участие более 200 спортсменов из 29 стран мира.

По информации Федерации спортивной борьбы России, ожидается, что на соревнованиях выступят призёр чемпионатов мира и Европы Иван Янковский из Беларуси, трёхкратный чемпион Европы Чингисхан Эрдоган из Турции, призёр чемпионата мира Иштван Вереб из Венгрии, а также именитый поляк Роберт Баран.

Самым титулованных спортсменом в заявке российской команды является победитель Европейских игр Александр Богомоев.

По итогам соревнований будет выбран лучший иностранный борец. Ему подарят памятную медаль из чистого золота. Также выберут и лучшего кузбасского борца, который получит автомобиль «Тойота».

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