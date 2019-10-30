Английские регбисты оштрафованы за нарушение во время хаки новозеландцев на КМ

Сборная Англии по регби оштрафована на £ 2000 (€ 2316,8) за нарушение перед полуфинальным матчем Кубка мира в Японии с Новой Зеландией. Во время исполнения соперниками традиционной хаки несколько британцев переступили центральную линию поля, сообщает BBC.

.Регбисты сборной Новой Зеландии по традиции перед матчем начали исполнять ритуальный танец — хаку. Англичане решили ответить им и выстроились в виде буквы V. В результате несколько игроков перешли центральную линию поля и оказались на половине новозеландцев, что до матча запрещено правилами.



В полуфинале Кубка мира Англия обыграла Новую Зеландию со счётом 19:7. Встреча прошла 26 октября. В финале британцы встретятся с командой Южной Африки.