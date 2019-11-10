Дубов обыграл Свидлера и вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге
Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в полуфинал этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге. На тай-брейке Дубов нанёс поражение соотечественнику Петру Свидлеру. Две партии в классические шахматы между соперниками завершились вничью — 1-1. Итоговый счёт российского четвертьфинала – 3,5-2,5 в пользу Дубова.
За выход в финал соревнований Дубов сыграет с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой, по сумме двух партий в классические шахматы обыгравшим накануне китайца Юй Янъи – 1,5-0,5.
Вторую полуфинальную пару составили россиянин Александр Грищук и француз Максим Вашье-Лаграв, которые в четвертьфинале также ограничились двумя партиями в классические шахматы.
Полуфиналы стартуют 11 ноября с двух партий с классическим контролем времени.
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