Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе в Москве

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев. Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) – 92,81.

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64.

3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54.

4. Сёма Уно (Япония) – 87,29.

5. Денис Васильев (Латвия) – 87,08.

6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01.

7. Кадзуки Томоно (Япония) – 80,98.

8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27.

9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87.

10. Алексей Красножон (США) – 75,46.

11. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94.

12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42.



Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября. Гран-при России завершится 17 ноября.