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Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе в Москве

Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев. Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
Мужчины. Короткая программа
1. Александр Самарин (Россия) – 92,81.
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64.
3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54.
4. Сёма Уно (Япония) – 87,29.
5. Денис Васильев (Латвия) – 87,08.
6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01.
7. Кадзуки Томоно (Япония) – 80,98.
8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27.
9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87.
10. Алексей Красножон (США) – 75,46.
11. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94.
12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября. Гран-при России завершится 17 ноября.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 5-й этап, Москва, Россия
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2019, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Александр Самарин
Россия
92.81
2
Дмитрий Алиев
Россия
90.64
3
Макар Игнатов
Россия
87.54
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