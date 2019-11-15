Российские фигуристы заняли три первых места в короткой программе в Москве

Российский фигурист Александр Самарин занял первое место в короткой программе на пятом этапе Гран-при в Москве. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Дмитрий Алиев. Третьим стал ещё один представитель России Макар Игнатов.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
Мужчины. Короткая программа
1. Александр Самарин (Россия) – 92,81.
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 90,64.
3. Макар Игнатов (Россия) – 87,54.
4. Сёма Уно (Япония) – 87,29.
5. Денис Васильев (Латвия) – 87,08.
6. Нам Нгуен (Канада) – 87,01.
7. Кадзуки Томоно (Япония) – 80,98.
8. Михал Бржезина (Чехия) – 80,27.
9. Морис Квителашвили (Грузия) – 75,87.
10. Алексей Красножон (США) – 75,46.
11. Даниэль Самохин (Израиль) – 56,94.
12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 54,42.
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 16 ноября. Гран-при России завершится 17 ноября.
- 15 ноября 2019
-
15:38
-
15:37
-
15:00
-
14:37
-
13:01
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:20
-
00:11
- 14 ноября 2019
-
22:40
-
22:12
-
21:37
-
19:40
-
19:28
-
18:39
-
18:06
-
17:17
-
16:56
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
15:49
-
15:45
-
15:24
-
15:20
-
14:33
-
14:11
-
13:44
-
13:34
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:34
-
12:18