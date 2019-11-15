Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — 2-я

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — 2-я
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Медведева не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла. Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Её оценка на 0,7 балла уступает её личному рекорду.

Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.

Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, только 11-я. Спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве
Женщины. Короткая программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93.
2. Александра Трусова (Россия) – 74,21.
3. Мэрайя Белл (США) – 67,11...
11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 5-й этап, Москва, Россия
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2019, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Евгения Медведева
Россия
76.93
2
Александра Трусова
Россия
74.21
3
Мэрайя Белл
США
67.11
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019