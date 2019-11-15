Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Трусова — 2-я

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Медведева не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла. Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Её оценка на 0,7 балла уступает её личному рекорду.
Третий результат показала не избежавшая ошибок американка Мэрайя Белл.
Ещё одна россиянка, Станислава Константинова, только 11-я. Спортсменка получила два штрафных балла — за падение с тройного лутца и за затяжку программы.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве
Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93.
2. Александра Трусова (Россия) – 74,21.
3. Мэрайя Белл (США) – 67,11...
11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36.
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