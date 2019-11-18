Маринин: Бойкова и Козловский выглядят голодными и нацеленными на результат

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин, выступавший в дуэте с Татьяной Тотьмяниной, подвёл итог выступления спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. Убедительную победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми.

«Бойкова и Козловский выступили убедительно. Мне нравится этот дуэт своей нацеленностью на успех, внутренним стержнем, позволяющим преодолевать трудности и совместно двигаться к цели. А в нынешнем сезоне заметно, что Александра и Дмитрий обрели стабильность. Если пара не сбавит темп, то имеет хорошие перспективы в том числе и в борьбе за медали Олимпиады-2022. Сейчас этот дуэт номер один в России.

Чего уже не скажешь о Тарасовой с Морозовым. Безусловно, Евгения и Владимир имеют большой талант, способны выполнять сложные элементы, но их губит нестабильность, которая никуда не делась. И от неё, на мой взгляд, уже устают судьи. Это проявилось и в короткой программе на московском этапе, где Владимир допустил помарку во вращении. Честно говоря, не знаю, как такие просчёты возможны у столь опытной пары, прошедшей через Олимпийские игры. В общем, списывать Евгению и Владимира со счетов пока нельзя, но на данном этапе Бойкова и Козловский выглядят более голодными и нацеленными на результат. Так что эта их победа на этапе Гран-при абсолютно справедлива», — приводят слова Маринина «Известия».