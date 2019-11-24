Российские «пляжники» проиграли команде ОАЭ на чемпионате мира в Парагвае

Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Асунсьоне (Парагвай). В матче второго тура в группе С подопечные Михаила Лихачёва проиграли со счётом 1:4.
Сборная ОАЭ открыла счёт в первом периоде. Забить ответный мяч Артур Папоротный смог только во второй двадцатиминутке. Но вскоре арабская команда вернула минимальное преимущество. Ключевой момент матча произошёл на 32-й минуте, когда судья назначил спорный пенальти в ворота россиян. Через несколько секунд команда ОАЭ установила окончательный счёт встречи.
В первом матче российская команда одолела сенегальских футболистов со счётом 8:7. В заключительном матче в группе С 27 ноября сборная России сыграет с командой Беларуси.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Группа С. Второй тур
Россия – ОАЭ – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
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