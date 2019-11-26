Зеппельт — о рекомендациях комитета ВАДА по России: остаётся только один вопрос

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал рекомендации комитета ВАДА по соответствию, которые будут обсуждаться исполкомом организации 9 декабря.

Речь, в частности, идёт о четырёхлетнем запрете для России принимать соревнования и участвовать в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры будут по возможности переданы другим странам. Россия не сможет также претендовать на право проведения Олимпиады-2032. Флаг России не может быть поднят ни на одном крупном соревновании, организованном в течение этих четырёх лет. Рекомендации основываются на обнаруженных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«После доказанных манипуляций, удаления и подделки доказательств остаётся только один вопрос: „Предоставит ли Россия наконец настоящие данные Московской лаборатории? Какие рычаги остаются у ВАДА, чтобы обеспечить получение аутентичных данных по российским спортсменам, возможно применявшим допинг?

Не забывайте: прошло почти пять лет после вскрытия допингового скандала в России благодаря мужественным осведомителям, которые предоставили нам мощные свидетельства. Теперь — в 2019-м — мы возвращаемся в исходную точку. Есть огромная вероятность, что исполком ВАДА примет рекомендации комитета", — написал Зеппельт в своём «твиттере».