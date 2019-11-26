Глава РУСАДА — Зюганову: где вы были, когда наш спорт топили?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отреагировал на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу выступления россиян под нейтральным флагом. Ранее Ганус заявил, что в России уже привыкли, когда спортсмены выступают под нейтральным флагом. Зюганов в ответ на это написал: «Хотел бы напомнить господину Ганусу, что мы — народ-победитель. А потому слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо».

Глава РУСАДА в интервью «РБК-Спорт» заявил, что и без Зюганова знает, что «мы — народ победитель» и подчеркнул, что выступление под нейтральным флагом он считает нормальным, потому что «спортсмены не должны платить за ошибки спортивных чиновников».

«Наши спортсмены как всегда становятся заложниками старых подходов вашей эпохи. На пятый год допингового кризиса в России, мы погрузились в него глубже, чем когда бы то ни было. Лёгкая атлетика России, стратегическая, базовая федерация нашего спорта давно находится в затянувшемся кризисе. И где Ваше беспокойство в связи с этим? Прочтите рекомендации Комитета по соответствию ВАДА в связи с изменениями электронной базы данных Московской лаборатории — это уже два месяца обсуждается в спортивном сообществе России — и осознайте истинную трагедию нашего спорта. Где вы, были когда наш спорт «топили», где было ваше беспокойство?» — сказал Ганус.