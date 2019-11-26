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Колобков: у РУСАДА достаточно оснований, чтобы защитить российский спорт

Колобков: у РУСАДА достаточно оснований, чтобы защитить российский спорт
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет достаточно юридических оснований для защиты спортсменов из-за возможных санкций.

«После принятия решения исполкомом Всемирного антидопингового агентства оно будет направлено в Российское антидопинговое агентство с предложением либо признать его, либо не признать.

У РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту и поддержку российскому спорту. Если будет подана апелляция, будет новое разбирательство в CAS. Заново выступят все свидетели и будут рассмотрены доказательства», — предоставила слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Колобков: рано говорить, что ВАДА примет все рекомендации о санкциях
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