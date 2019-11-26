Колобков: рано говорить, что ВАДА примет все рекомендации о санкциях

Министр спорта России Павел Колобков подчеркнул, что доклад комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с рекомендациями о санкциях в отношении России содержит ряд противоречий.

«Рекомендации комиссии по соответствию будут рассмотрены 9 декабря на заседании исполкома ВАДА. Но уже сейчас я вижу определённые противоречия в них.

Но надо сказать, что решение исполкома ВАДА будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно», — предоставила слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.