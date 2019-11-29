Новозеландский регбийный клуб сменил логотип из-за теракта

Новозеландский регбийный клуб «Крусейдерс» после теракта в Крайстчерче объявил о смене логотипа из-за критики эмблемы, на которой изображён рыцарь-крестоносец.

«Клуб „Крусейдерс“ представляет новый логотип. Он будет использоваться в сезоне 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее название и логотип клуба, штаб-квартира которого находится в Крайстчерче, подверглись критике после теракта, который произошёл в мечетях города 15 марта. Новый логотип представляет собой красно-чёрную букву «С», стилизованную под традиционные орнаменты маори (коренной народ Новой Зеландии. — прим. «Чемпионата»).

15 марта в Крайстчерче (Новая Зеландия) были совершены нападения на две мечети. В результате инцидента погиб 51 человек, ещё 50 получили ранения.