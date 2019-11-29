Клебо: знаю российских лыжников, которые не будут пропускать этапы Кубка мира

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо предположил, что некоторые российские спортсмены не будут отдыхать во время предстоящего Кубка мира.



«Я знаю нескольких российских лыжников, которые не будут пропускать этапы Кубка мира. Если ты планируешь бороться за победу в Кубке мира в этом году, то должен быть здоровым и избегать повреждений. Естественно, нет необходимости выигрывать каждую неделю. Однако нужно набирать очки равномерно. Это важно в свете предстоящего «Тура», – приводит слова Клебо NRK.

Сегодня, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира-2019/20. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки у женщин и мужчин. В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют. В Кубке мира-2018/19 Клебо стал первым в общем зачёте.

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