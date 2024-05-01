Клебо прокомментировал быстрое включение его в норвежскую сборную в этом году

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объяснил, что включение его в сборную прошло быстрее, потому что обстоятельства в этом году оказались другие, и теперь он может спокойно заняться подготовкой.

«Я очень рад, что работа над соглашением завершена. Теперь мы сосредоточены на чемпионате мира и на том, что нам нужно там делать. В этом году обстоятельства другие. Я очень счастлив. Это преимущество — больше не думать об этом. У нас будет меньше проблем со СМИ. Мы не хотим прятаться от них, но больше не будет вечного шума о том, сможем ли мы выступать за сборную. Теперь можно будет сосредоточиться и, для разнообразия, рассказывать позитивные истории», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Напомним, в прошлом сезоне Клебо удалось достичь соглашения с федерацией своей страны только во время сезона, а не перед его началом. Причина была в том, что у лыжника были сложные отношения с экс-менеджером по лыжным гонкам Эспеном Бьервигом.