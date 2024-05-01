Терезе Йохауг выиграла легкоатлетический полумарафон в Норвегии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг добилась победы в легкоатлетическом полумарафоне, который сегодня, 1 мая, прошёл в Груэ (Норвегия). Йохауг преодолела дистанцию в 21,1 км за 1 час 11 минут и 25 секунд.

При этом по информации норвежских СМИ Терезе ставила себе более амбициозные цели. Она планировала выбежать за 1 час 9 минут и 30 секунд (на минуту быстрее критерия отбора на чемпионат Европы).

В конце сезона-2023/2024 на фоне неудач женской сборной Норвегии в СМИ начала распространяться информация о возвращении Йохауг на Кубок мира. Однако в недавнем интервью Терезе опровергла её, заявив, что пока не приняла никакого решения по данному вопросу. Норвежка объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022, в мае 2023 года Терезе впервые стала мамой.