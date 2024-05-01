Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг выиграла легкоатлетический полумарафон в Норвегии

Терезе Йохауг выиграла легкоатлетический полумарафон в Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг добилась победы в легкоатлетическом полумарафоне, который сегодня, 1 мая, прошёл в Груэ (Норвегия). Йохауг преодолела дистанцию в 21,1 км за 1 час 11 минут и 25 секунд.

При этом по информации норвежских СМИ Терезе ставила себе более амбициозные цели. Она планировала выбежать за 1 час 9 минут и 30 секунд (на минуту быстрее критерия отбора на чемпионат Европы).

В конце сезона-2023/2024 на фоне неудач женской сборной Норвегии в СМИ начала распространяться информация о возвращении Йохауг на Кубок мира. Однако в недавнем интервью Терезе опровергла её, заявив, что пока не приняла никакого решения по данному вопросу. Норвежка объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022, в мае 2023 года Терезе впервые стала мамой.

Материалы по теме
Норвежские лыжницы провалили сезон. Но на чемпионате мира им поможет великая чемпионка
Норвежские лыжницы провалили сезон. Но на чемпионате мира им поможет великая чемпионка
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android