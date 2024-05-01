FIS приняла закон о централизованной продаже прав на трансляцию КМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла закон о централизации трансляции Кубка мира. Глава Норвежской лыжной ассоциации Арне Бауманн объяснил это тем, что такой способ более удобный в юридическом плане.

«Это также касается юридических вопросов и основных прав собственности, когда речь идёт о правах СМИ. У нас был тесный диалог с FIS по этому вопросу вплоть до этого решения. Этот диалог должен продолжать прояснять, что это означает для норвежского и международного лыжного спорта», — приводит слова Бауманна Langrenn.

Напомним, ранее региональные федерации могли транслировать собственные этапы, теперь право на показ FIS хочет сделать централизованным для одного телеканала. Это не устраивает «Снежинку» — альтернативную ассоциацию, куда вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия и Италия.

«Снежинка» также хотела создать собственную лыжную лигу в связи с разногласиями с FIS.