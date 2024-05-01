Норвежская лыжница Астрид Якобсен готовится стать мамой

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Астрид Якобсен сообщила о том, что готовится стать мамой. Об этом 37-летняя Якобсен сообщила в своих социальных сетях, выложив фото с округлившимся животом.

«Мы расширяемся!» — написала лыжница под своим постом.

Фото: Из личного архива Астрид Якобсен

Напомним, с именем Якобсен связан конфликт весной 2023 года.

В апреле Якобсен подверглась критике со стороны соотечественника, двукратного чемпиона мира по академической гребле Кьетиля Борша, обвинившего её в поддержке начатого Международным олимпийским комитетом (МОК) процесса по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные старты.

Итогом конфликта стало то, что лыжница покинула норвежскую комиссию спортсменов из-за обвинений в поддержке России.