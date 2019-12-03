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Санкции ВАДА не повлияют на саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в России

Санкции ВАДА не повлияют на саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в России
Другие / Прочие виды спорта 0

Екатеринбург примет Всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем Всемирного объединения международных спортивных федераций «СпортАккорд» в 2021 году. Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не будут распространяться на данное мероприятие, так как оно не входит в число спортивных, сообщил председатель организации Крэйг Риди.

«Прекрасный город Екатеринбург станет идеальным местом для 19-го саммита «СпортАккорд». Он пройдёт в третий раз и состоится в России – стране, любящей спорт», — приводит слова президента «СпортАккорд» Рафаэле Чиулли Around the Rings.

Всемирный саммит «СпортАккорд» — одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия.

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