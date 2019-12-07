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Скелетонистка Никитина — пятая на первом этапе Кубка мира

Скелетонистка Никитина — пятая на первом этапе Кубка мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Немецкая скелетонистка Жаклин Лёллинг одержала победу на первом этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, США. По сумме двух попыток Лёллинг опередила австрийку Янин и немку Тину Херман.

Лучшей из россиянок стала призёр Олимпийских игр Елена Никитина, показавшая 5-й результат. Юлия Канакина не вошла в топ-10, а Алина Тарарыченкова не попала во вторую попытку.

Второй этап Кубка мира также пройдёт в Лейк-Плэсиде 13 декабря.

Скелетон. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США
Женщины

1. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.49,76.
2. Янин Флок (Австрия) – 1.50,00.
3. Тина Херман (Германия) – 1.50,47…
5. Елена Никитина (Россия) – 1.50,55…
16. Юлия Канакина (Россия) – 1.51,48…
21. Алина Тарарыченкова (Россия) – 55,83.

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