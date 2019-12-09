Российские борцы завоевали девять золотых медалей на турнире «Аланы-2019»

На международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019» российские спортсмены завоевали девять из десяти золотых медалей, а также шесть серебряных и 16 бронзовых наград. Соревнования прошли во Владикавказе.

Как сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России, победителями турнира стали россияне Ахмед Идрисов (до 57 кг), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), олимпийский чемпион Сослан Рамонов (до 65 кг), Радик Валиев (до 70 кг), чемпион мира Хетик Цаболов (до 74 кг), Халил Аминов (до 79 кг), чемпион Европы 2019 года Сослан Кцоев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Батраз Газзаев (до 125 кг). В весе до 97 кг золото завоевал олимпийский чемпион американец Кайл Снайдер.

Всего в турнире приняли участие более 300 борцов из 25 стран мира.