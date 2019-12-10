Призёр Олимпиады-2018: я ожидал полного отстранения России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, канадский саночник Сэм Эдни оценил решение ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

«Это нелегко. Я бы назвал это минимумом того, на что надеялся и чего заслуживает мировой спорт. Я ожидал полного отстранения России. Это заслужили чистые спортсмены, спортивные болельщики и спонсоры. Это честный вариант. Для чистых российских спортсменов — а я действительно переживаю за них, потому что они находятся в коррумпированной системе, однако выбрали правильное решение, честность и веру в то, что спорт должен быть чистым, — лишение возможности соревноваться на мировой арене стало бы несправедливым.

Но я видел и другую сторону. Я сам был лишён возможности находиться на международной арене и стоять на подиуме», — цитирует Эдни CBC.

В 2017 году российская команда саночников была лишена серебра Игр в Сочи в эстафете, и канадцы, финишировавшие четвёртыми, могли получить бронзу. Однако в начале 2018 года решение о передаче медалей было отменено после апелляции россиян, и канадцы остались на четвёртом месте.