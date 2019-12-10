Бейсболист, вдохновивший Ice Bucket Challenge, умер в 34 года

Бывший бейсболист Пит Фрэйтс, вдохновивший известный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался в возрасте 34 лет, сообщает Daily Mail. В 2012 году лет у его был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).



В 2014 году он запустил флешмоб, в рамках которого нужно было облиться ледяной водой и сделать пожертвование на исследование БАС. Ice Bucket Challenge стал массовой акцией, в ней приняли участие более 17 млн человек. В итоге удалось собрать около $ 200 млн.



«Ты изменил мир, Пит. Я так горжусь, что мог называть тебя своим другом. Сегодня у меня болит сердце, но твоё имя и память о тебе будут жить вечно. Покойся с миром, мой друг», — написал в «твиттере» бейсболист Дэвид Ортис.

Фрэйтс был звездой бейсбола на уровне колледжа. Он выступал за команду колледжа Бостона.