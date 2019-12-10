Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бейсболист, вдохновивший Ice Bucket Challenge, умер в 34 года

Бейсболист, вдохновивший Ice Bucket Challenge, умер в 34 года
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший бейсболист Пит Фрэйтс, вдохновивший известный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался в возрасте 34 лет, сообщает Daily Mail. В 2012 году лет у его был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).

В 2014 году он запустил флешмоб, в рамках которого нужно было облиться ледяной водой и сделать пожертвование на исследование БАС. Ice Bucket Challenge стал массовой акцией, в ней приняли участие более 17 млн человек. В итоге удалось собрать около $ 200 млн.

«Ты изменил мир, Пит. Я так горжусь, что мог называть тебя своим другом. Сегодня у меня болит сердце, но твоё имя и память о тебе будут жить вечно. Покойся с миром, мой друг», — написал в «твиттере» бейсболист Дэвид Ортис.

Фрэйтс был звездой бейсбола на уровне колледжа. Он выступал за команду колледжа Бостона.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019