Все партии первого дня на этапе Гран-при ФИДЕ в Израиле завершились вничью

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин сыграли вничью свои первые партии первого круга четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Иерусалиме.

Карякин, Андрейкин и Яковенко чёрными разошлись миром с Пенталой Харикришной (Индия), Радославом Войташеком (Польша) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан) соответственно. Непомнящий белыми играл с Борисом Гельфандом (Израиль).

В остальных четырёх парах — Давид Навара (Чехия) — Ван Хао (Китай), Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Юй Янъи (Китай) — Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды) — также была зафиксирована ничья.

Вторые партии первого раунда будут сыграны 12 декабря. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал.