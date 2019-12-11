Все партии первого дня на этапе Гран-при ФИДЕ в Израиле завершились вничью

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко и Дмитрий Андрейкин сыграли вничью свои первые партии первого круга четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Иерусалиме.
Карякин, Андрейкин и Яковенко чёрными разошлись миром с Пенталой Харикришной (Индия), Радославом Войташеком (Польша) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан) соответственно. Непомнящий белыми играл с Борисом Гельфандом (Израиль).
В остальных четырёх парах — Давид Навара (Чехия) — Ван Хао (Китай), Веселин Топалов (Болгария) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Юй Янъи (Китай) — Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды) — также была зафиксирована ничья.
Вторые партии первого раунда будут сыграны 12 декабря. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал.
- 11 декабря 2019
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