Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Навара стал первым полуфиналистом этапа Гран-при в Иерусалиме, обыграв Яковенко

Навара стал первым полуфиналистом этапа Гран-при в Иерусалиме, обыграв Яковенко
Другие / Шахматы 0

В Иерусалиме сыграны вторые четвертьфинальные партии 4-го этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации, организуемого компанией World Chess. По их итогам определился первый полуфиналист. Им стал чех Давид Навара, который белыми фигурами обыграл Дмитрия Яковенко, победив в матче со счётом 1,5-0,5.

Остальные партии, как и накануне, завершились вничью. В итоге россиянин Сергей Карякин и китаец Вэй И, Ян Непомнящий и американец Уэсли Со, Дмитрий Андрейкин и француз Максим Вашье-Лаграв определят полуфиналистов 16 декабря на тай-брейке, который будет состоять из рапида, блица и армагеддона.

Напомним, что все российские шахматисты вышли в четвертьфинал по итогам тай-брейка первого раунда соревнований.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019