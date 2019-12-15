Навара стал первым полуфиналистом этапа Гран-при в Иерусалиме, обыграв Яковенко
В Иерусалиме сыграны вторые четвертьфинальные партии 4-го этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации, организуемого компанией World Chess. По их итогам определился первый полуфиналист. Им стал чех Давид Навара, который белыми фигурами обыграл Дмитрия Яковенко, победив в матче со счётом 1,5-0,5.
Остальные партии, как и накануне, завершились вничью. В итоге россиянин Сергей Карякин и китаец Вэй И, Ян Непомнящий и американец Уэсли Со, Дмитрий Андрейкин и француз Максим Вашье-Лаграв определят полуфиналистов 16 декабря на тай-брейке, который будет состоять из рапида, блица и армагеддона.
Напомним, что все российские шахматисты вышли в четвертьфинал по итогам тай-брейка первого раунда соревнований.
- 15 декабря 2019
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