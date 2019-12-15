На этапе Кубка мира по велотреку произошёл страшный массовый завал. Видео
На этапе Кубка мира по велотреку в Брисбене (Австралия) произошёл массовый завал. В результате аварии почти половина участниц не смогла продолжить погоню за лидерами. К счастью, обошлось без серьёзных травм.
На предпоследнем круге две велогонщицы зацепились колёсами, а в завал в итоге попали ещё 10 участниц соревнования, преследовавших их. Ситуацию осложнил тот факт, что столкновение произошло в верхней части трека. В итоге спортсменки ещё и скатились вниз по поверхности, что могло привести к ещё более масштабным последствиям.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Несмотря на довольно страшную картину, спортсменки отделались лёгкими травмами. Никто из них не получил серьёзных повреждений, также не потребовалась госпитализация.
- 15 декабря 2019
-
22:47
-
22:44
-
22:26
-
22:24
-
22:11
-
21:01
-
20:38
-
20:20
-
19:34
-
19:10
-
18:45
-
18:35
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:10
-
17:08
-
16:31
-
16:19
-
14:59
-
14:16
-
14:06
-
14:00
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:09
-
13:09
-
12:53
-
12:39
-
12:25
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:17
Партнерский контент