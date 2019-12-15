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На этапе Кубка мира по велотреку произошёл страшный массовый завал. Видео

На этапе Кубка мира по велотреку произошёл страшный массовый завал. Видео
Другие / Велоспорт 0

На этапе Кубка мира по велотреку в Брисбене (Австралия) произошёл массовый завал. В результате аварии почти половина участниц не смогла продолжить погоню за лидерами. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

На предпоследнем круге две велогонщицы зацепились колёсами, а в завал в итоге попали ещё 10 участниц соревнования, преследовавших их. Ситуацию осложнил тот факт, что столкновение произошло в верхней части трека. В итоге спортсменки ещё и скатились вниз по поверхности, что могло привести к ещё более масштабным последствиям.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Несмотря на довольно страшную картину, спортсменки отделались лёгкими травмами. Никто из них не получил серьёзных повреждений, также не потребовалась госпитализация.

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