Менеджер: с выступлениями на зимних зарубежных стартах у Ласицкене ясности никакой нет

Менеджер легкоатлетки Марии Ласицкене Ольга Назарова выразила надежду, что несмотря на приостановление процесса восстановления членства ВФЛА в международной организации трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту получит нейтральный статус и сможет выступить уже на первом турнире зимнего сезона, который состоится 29 января в Коттбусе (Германия).

«Сегодня Маша у себя на родине, в городе Прохладный начала прыжковую подготовку к сезону. Тренировки продлятся до 9 января, затем она переедет в Москву, где в спорткомплексе ЦСКА продолжит готовиться к сезону.

Что касается выступления на зимних зарубежных стартах, то пока ясности никакой нет. Организаторы соревнований в Германии пока не обращались ко мне с вопросом, получит ли Мария в январе нейтральный статус. У нас все договоренности остаются в силе, никаких отказов я не получала, поэтому Маша готовится к сезону, согласно ранее разработанным планам. Тем более, что в разговоре с министром спорта тот сказал Ласицкене, что у нее не должно быть проблем с выступлениями на зарубежных стартах.

Почему-то мне кажется, что все будет хорошо и Маша получит нейтральный статус. Здравый смысл должен восторжествовать. Я в это верю", — приводит слова Назаровой ТАСС.