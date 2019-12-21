Непомнящий вышел вперёд в финале этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл первую финальную партию заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, организуемого компанией World Chess. Соревнования проходят в Иерусалиме.

Во первой финальной партии с классическим контролем времени Непомнящий чёрными фигурами на 96-м ходу одержал победу над китайским шахматистом Вэй И. Вторая встреча соперников состоится 22 декабря, Непомнящий будет играть белым цветом.

По итогам Гран-при ФИДЕ в турнир претендентов отбираются два лучших гроссмейстера. Первую путёвку завоевал Александр Грищук, который уже выступил на трёх этапах серии. За вторую борются Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв. После выхода Непомнящего в финал россиянин всего на 1 очко отстаёт от француза. Если Непомнящий выиграет этап в Иерусалиме, то именно он станет вторым участником турнира претендентов.