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Бронзового призёра двух Олимпиад задержали за нелегальную работу

Бронзового призёра двух Олимпиад задержали за нелегальную работу
Другие / Велоспорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 и 2012 годов новозеландский велогонщик Марк Райан был арестован 27 декабря в Бангкоке за то, что незаконно занимался тренерской деятельностью на территории Таиланда. Об этом сообщает The Nationthailand.

Райан был арестован во время рейда в одном из фитнес-клубов. Полиция установила, что Марк въехал в страну по туристической визе и не подал заявление на получение разрешения на работу.

37-летний спортсмен был передан иммиграционной полиции. Сейчас он находится в центре временного содержания в Бангкоке. Ему грозят штраф и депортация. Кроме того, его внесут в чёрный список и запретят въезд в страну в будущем.

Райан — обладатель двух бронзовых медалей Игр 2008 и 2012 годов в командных гонках преследования. В его активе золотая медаль чемпионата мира 2015 года и три бронзовые награды мировых первенств.

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