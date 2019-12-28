Бронзового призёра двух Олимпиад задержали за нелегальную работу

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 и 2012 годов новозеландский велогонщик Марк Райан был арестован 27 декабря в Бангкоке за то, что незаконно занимался тренерской деятельностью на территории Таиланда. Об этом сообщает The Nationthailand.



Райан был арестован во время рейда в одном из фитнес-клубов. Полиция установила, что Марк въехал в страну по туристической визе и не подал заявление на получение разрешения на работу.



37-летний спортсмен был передан иммиграционной полиции. Сейчас он находится в центре временного содержания в Бангкоке. Ему грозят штраф и депортация. Кроме того, его внесут в чёрный список и запретят въезд в страну в будущем.



Райан — обладатель двух бронзовых медалей Игр 2008 и 2012 годов в командных гонках преследования. В его активе золотая медаль чемпионата мира 2015 года и три бронзовые награды мировых первенств.