Испанские легкоатлеты критикуют форму сборной на ОИ, сравнивая её цвета с нидерландскими

Бренд Joma совместно с Испанской федерацией лёгкой атлетики официально представил форму, которую сборная страны будет носить на следующем чемпионате Европы в Риме (Италия) и на Олимпийских играх в Париже (Франция), однако спортсмены её раскритиковали.

«Как некрасиво! Слава богу, что при тех критериях отбора, которые у нас есть, одевать её мало кому придётся...» — приводит слова спортсмена Хорхе Уреньи Marca.

Другие спортсмены говорили, что скучают по красному цвету, который обычно был на форме из-за присутствия красного цвета на флаге Испании. Негатив был и в сторону дизайнера формы, некоторые назвали его дальтоником.

Напомним, Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Только 55 российских спортсменов могут поехать на Олимпиаду в этом году. Выступать они будут исключительно под нейтральным статусом.